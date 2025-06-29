Дейна Уайт назвал новую звезду UFC
Президент UFC отметил Илию Топурию
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт на послетурнирной пресс-конференции высоко оценил выступление Илии Топурии после его эффектной победы на турнире UFC 317.
В дебютном бою в легком весе Топурия уже в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейру и завоевал титул во второй весовой категории.
Илья — настоящая новая звезда UFC. Выйти в октагон, объявить, что именно собираешься сделать, и затем сделать это так, как он — это действительно впечатляет.
Потасовка после боя: Топурия толкнул Пимблетта после победы на UFC 317.
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