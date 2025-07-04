Дэйна Уайт поддержал идею проведения боя UFC в Белом доме
Турнир могут провести его в 2026 году
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа организовать поединок UFC прямо в Белом доме.
Вайт опубликовал в соцсетях репост бывшей финансовой директорки предвыборной кампании Трампа Мередит О’Рурк, добавив к нему краткий, но выразительный комментарий:
Это было бы эпично!
По словам самого Трампа, идея боя в Белом доме приурочена к празднованию 250-летия с момента подписания Декларации независимости США. Вероятно, поединок может состояться в 2026 году и даже будет иметь чемпионский статус.
Поделиться