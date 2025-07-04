Трамп анонсировал титульный бой UFC на территории Белого дома
Президент США является поклонником ММА
около 1 часа назад
Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского поединка UFC на территории Белого дома. Цитирует Трампа foxnews.com.
«В каждом из наших национальных парков, полях битв и исторических местах будут специальные мероприятия в честь «America250» (250-летие подписания Декларации независимости США – прим.), и я даже думаю, что у нас будет бой UFC.
Кто-то смотрит UFC? Великого Дейну Уайта? У нас будет бой UFC. У нас будет бой UFC – подумайте об этом – на территории Белого дома. У нас там большая территория.
Мы там собираемся немного построить – мы не собираемся, Дейна это сделает. Дейна – великий, он уникален. Это будет бой UFC, чемпионский бой, полноценный бой, на котором будет примерно для 20-25 тысяч людей, и мы также собираемся сделать это в рамках «America250».
Напомним, испанец Илья Топурия возглавил рейтинг P4P UFC, сместив с вершины россиянина Ислама Махачева.
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