Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского поединка UFC на территории Белого дома. Цитирует Трампа foxnews.com.

«В каждом из наших национальных парков, полях битв и исторических местах будут специальные мероприятия в честь «America250» (250-летие подписания Декларации независимости США – прим.), и я даже думаю, что у нас будет бой UFC.

Кто-то смотрит UFC? Великого Дейну Уайта? У нас будет бой UFC. У нас будет бой UFC – подумайте об этом – на территории Белого дома. У нас там большая территория.

Мы там собираемся немного построить – мы не собираемся, Дейна это сделает. Дейна – великий, он уникален. Это будет бой UFC, чемпионский бой, полноценный бой, на котором будет примерно для 20-25 тысяч людей, и мы также собираемся сделать это в рамках «America250».