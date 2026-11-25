Владимир Кириченко

Украинский боец полусреднего дивизиона UFC Данило Донченко (15-2) проведет следующий поединок против американского ветерана Нила Магни (32-14) на шоу UFC Vegas 125.

Поединок состоится 23 января в Лас-Вегасе.

5 сентября Донченко победил американца Пунахеле Сориано (13-5) на турнире UFC Fight Night 287 в Париже. Это был третий поединок украинца в 2026 году.

В 2025 году Донченко выиграл 33-й сезон проекта The Ultimate Fighter.

Магни в августе одолел Рамиза Брахимая, а перед этим в декабре 2025 года уступил Ярославу Амосову.

Видеообзор боя Донченко – Сориано на UFC Fight Night 287