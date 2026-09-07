Украинский боец полусреднего дивизиона Данило Донченко (15-2) прокомментировал свою победу над Пунахеле Сориано (13-5) в рамках шоу UFC Fight Night 287 в Париже.

«Хочу всем поблагодарить за поддержку – всех соотечественников, всю Украину. Эта победа была важна для нас всех. Был сильный соперник на серии с победами, около топа. Мы это сделали. Сделали, кажется, без проблем. Лицо чистое, пропущенных нет.

Мы показали, что просто были лучшими во всех аспектах. Провели бой, не потеряли здоровье, лицо хорошее. И просто показали, что у нас есть уровень, что можем придерживаться плана на бой, что с каждым поединком становимся лучше и лучше.

А это только начало, ведь я понимаю, что есть много чему учиться, много ошибок нужно исправлять – я это все сделаю. И будем биться на уровне, ведь мы уже и так прошли большой путь, но еще столько много впереди.

Мы это будем проходить вместе. Поэтому спасибо всем, спасибо всей стране, спасибо всем болельщикам. Будем двигаться только вперед. Надеюсь, что мне дадут хороший бой, я еще много буду радовать вас своими победами. Поэтому всем спасибо».