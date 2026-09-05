Донченко и Сориано провели битву взглядов перед шоу UFC Fight Night 287 в Париже
Бой состоится в рамках полусреднего дивизиона
Боец полусреднего веса UFC украинец Данило Донченко (14-2) и американец Пунахеле Сориано (13-4) провели битву взглядов.
Очный поединок пройдет 5 сентября на турнире UFC Fight Night 287 в Париже.
Это будет третий бой украинца в 2026 году. В июне на UFC Fight Night 280 в Баку Данило одержал победу над шведом Теодором Берггреном (8-4) техническим нокаутом во втором раунде. После боя украинец выразил желание выступить на турнире в Париже.
В феврале на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе Данило победил Алекса Мороно единогласным решением судей.
Отметим, что в 2025 году Донченко выиграл 33-й сезон проекта The Ultimate Fighter.
Напомним, Игорь Потеря завоевал титул чемпиона в британской лиге.
Поделиться