Владимир Кириченко

Боец полусреднего веса UFC украинец Данило Донченко (14-2) и американец Пунахеле Сориано (13-4) провели битву взглядов.

Очный поединок пройдет 5 сентября на турнире UFC Fight Night 287 в Париже.

They made the weight...now it's time to FIGHT! 🗣



Daniil Donchenko vs. Punahele Soriano is going down TOMORROW!#UFCParis | Saturday | Stream TNT Sports on HBO Max pic.twitter.com/zBZCQejlX9 — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) September 4, 2026

Это будет третий бой украинца в 2026 году. В июне на UFC Fight Night 280 в Баку Данило одержал победу над шведом Теодором Берггреном (8-4) техническим нокаутом во втором раунде. После боя украинец выразил желание выступить на турнире в Париже.

В феврале на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе Данило победил Алекса Мороно единогласным решением судей.

Отметим, что в 2025 году Донченко выиграл 33-й сезон проекта The Ultimate Fighter.

Напомним, Игорь Потеря завоевал титул чемпиона в британской лиге.