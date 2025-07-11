Джон Джонс сообщил, что посетит Россию
Легенда ММА проведет насыщенный июль, включая церемонию ESPYS и бизнес-переговоры в Майами
около 2 часов назад
Легенда ММА и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1, 10 КО) поделился в Twitter планами на июль.
По его словам, он посетит Россию как гостьевой боец на турнире одного из промоушенов, вручит награду на престижной церемонии ESPYS и дважды побывает в Майами.
В Майами Джонс встретится с рэпером Young LA и проведет переговоры о развитии Dirty Boxing Championship, со владельцем которого он является.
«Только в интернете человек с 88 подписчиками может назвать профессионального атлета нерелевантным и серьезно это иметь в виду».
Dirty Boxing Championship, созданный вместе с Майком Перри, набирает популярность после успешного дебютного мероприятия в Майами.
Напомним, ранее Джонс объявил о завершении карьеры, чтобы пропустить бой с молодым и голодным чемпионом Томом Аспиналлом.
Позже Джонс объявил о возобновлении карьеры ради одного турнира.
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