Олег Гончар

Легенда ММА и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1, 10 КО) поделился в Twitter планами на июль.

По его словам, он посетит Россию как гостьевой боец на турнире одного из промоушенов, вручит награду на престижной церемонии ESPYS и дважды побывает в Майами.

В Майами Джонс встретится с рэпером Young LA и проведет переговоры о развитии Dirty Boxing Championship, со владельцем которого он является.

«Только в интернете человек с 88 подписчиками может назвать профессионального атлета нерелевантным и серьезно это иметь в виду». Джон Джонс

Dirty Boxing Championship, созданный вместе с Майком Перри, набирает популярность после успешного дебютного мероприятия в Майами.

Напомним, ранее Джонс объявил о завершении карьеры, чтобы пропустить бой с молодым и голодным чемпионом Томом Аспиналлом.

Позже Джонс объявил о возобновлении карьеры ради одного турнира.