Пенсия оказалась недолгой. Джонс заявил о возобновлении карьеры
Джон нашел новую мотивацию
около 2 часов назад
Фото: UFC
Бывший чемпион UFC Джон Джонс в своем Twitter отреагировал на анонс президента США Дональда Трампа турнира UFC у Белого дома:
Лично для меня это возможность представлять Америку в Белом доме. Мне все равно, с кем сражаться этой ночью. Наконец я нашел ту самую причину. Нашел то, что мне было нужно. Нашел что-то такое, что стоит дороже, чем деньги.
Дейна Уайт назвал новую звезду UFC.
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