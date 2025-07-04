Денис Седашов

Ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору может грозить до 10 лет лишения свободы в случае, если его признают виновным в даче ложных показаний по делу о изнасиловании. Слова приводит MSN.

Речь идет об обвинениях со стороны женщины по имени Никита Хенд, которая обвинила Макгрегора в сексуальном насилии, которое якобы произошло в гостинице Дублина в декабре 2018 года — через два месяца после его поражения от Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.

В гражданском процессе суд Ирландии ранее признал спортсмена виновным и обязал выплатить пострадавшей компенсацию в размере 248 тысяч фунтов стерлингов.

В настоящее время рассматривается возможность уголовного производства по факту ложных свидетельств.

Макгрегор впервые прокомментировал нападение на Ибице — что произошло?