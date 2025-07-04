Денис Седашов

Ирландский боец ММА и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил США с Днем независимости и поддержал идею проведения поединка UFC в официальной резиденции президента Соединенных Штатов.

С праздником 4 июля, США! Я в восторге от того, что президент Трамп объявил о возможности проведения боя UFC в Белом доме. Для меня это была бы большая честь! Можете на меня рассчитывать! Конор Макгрегор

Ранее Дональд Трамп заявил, что чемпионский бой UFC в Белом доме мог бы стать частью празднований 250-летия подписания Декларации независимости США в 2026 году.

Дейна Уайт поддержал идею боя UFC в Белом доме.