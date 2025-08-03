Макгрегор готовится стать президентом Ирландии и выйти на бой в Белом доме
К своему следующему поединку Конор может подойти уже в статусе главы государства
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал громкое заявление в соцсетях. Ирландец сообщил, что хочет выйти на бой под эгидой UFC прямо в Белом доме и сделать это уже в статусе президента Ирландии.
Молюсь, чтобы к тому времени быть уже президентом Ирландии. Бой на турнире UFC в Белом доме — это будет культовый момент. К тому времени я буду президентом уже более полугода.
«Я сдал анализы». Макгрегор близок к возвращению в октагон.
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