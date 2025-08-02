Усик – Пол в MMA? Стало известно, зачем это украинскому чемпиону
Команда украинца заинтересована в поединке по правилам ММА
около 2 часов назад
Сергей Лапин, директор команды Александра Усика (24-0, 15 КО), рассказал, почему команда украинского абсолютного чемпиона в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке с Джейком Полом. Слова приводит Bloody Elbow.
Мы рассматриваем несколько вариантов, но делаем акцент на тех соперниках, которые интересны не только с точки зрения спорта, но и зрительского интереса и статуса. Большинство вызвало Джека Пола на бой, но наша ситуация другая. Мы не говорим о боксерском поединке — без обид, но именно в ММА шансы выглядят более равными. Джейк имеет опыт, а Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать глобальным шоу с огромной международной аудиторией.
Лапин раскритиковал Дюбуа за вечеринку перед боем с Усиком — украинец это время проводит иначе.