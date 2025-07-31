«Я сдал анализы». Макгрегор близок к возвращению в октагон
Пока неизвестно, когда состоится бой
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о своем возвращении в антидопинговый пул USADA.
Ирландец поделился новостью в соцсетях, опубликовав фото, на которых он сдает анализы в присутствии представителей антидопингового агентства.
Я сдал свой первый анализ крови — именно поэтому на плече пластырь. Я в восторге! Я в форме!
Несмотря на скандалы. Макгрегор провел семейный отдых в Италии.
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