Макгрегор хочет провести бой в Bare Knuckle
Скандальный ирландец выберет самый удобный вариант
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор (22‑7) рассказал, что планирует провести поединок в Bare Knuckle.
«Однозначно. Я це организую. Я здесь хозяин. Могу сделать условия немного выгоднее для себя. Выберу самый удобный вариант... Соперник будет весить 66 кг, а я – 84. Прямо как Винс Макмэн».
Ранее Конор говорил, что планирует переход в кулачные бои после последнего поединка в UFC.
В июле Макгрегор проиграл техническим нокаутом Максу Холлоуэю в первом раунде – поединок был остановлен на 69-й секунде из-за травмы ноги Конора.
Напомним, что он является совладельцем BKFC – компании, занимающейся проведением шоу с бокса на голых кулаках.
Ранее Конор требовал отменить результат своего поединка с Холлоуэем в UFC.
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