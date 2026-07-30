Макгрегор требует отменить результаты боя с Холлоуэем
Ирландец уверен, что его поражение должно быть отменено из-за ненадлежащего состояния покрытия октагона
24 минуты назадПодписаться в
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил, почему считает, что результат его реванша против Макса Холлоуэя должен быть признан несостоявшимся (No Contest).
Поединок стал главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе и завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде — ирландец был вынужден сняться с боя из-за травмы ноги.
38-летний Макгрегор заявил, что причиной травмы стал мокрый пол в октагоне, и обратился к болельщикам в X:
Из-за сухого льда пол клетки стала мокрой, так что теперь этот бой «не состоялся». Увидимся в следующем году, 100%!
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