Денис Седашов

Ди Девлин, возлюбленная бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, впервые отреагировала после того, как в сети появились скандальные снимки бойца — на них спортсмен обнимает и целует незнакомую женщину на пляже во Флориде.

Несмотря на ситуацию, Ди публично поддержала Конора, поздравив его с днем рождения в Instagram. Она поделилась постом, в котором говорилось:

С днем рождения мужчину, который всегда заставляет Ди смеяться и развлекает её.

Также она выложила серию совместных снимков с Макгрегором, на которых пара выглядит счастливой и улыбающейся.

Похоже, Ди Девлин решила сохранить единство с отцом своих четырех детей, несмотря на новый виток слухов и критики вокруг поведения Конора.