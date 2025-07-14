После поцелуев с незнакомкой. Любимая Макгрегора совершила неожиданный шаг
Похоже, для Ди Девлин это стало нормой
около 2 часов назад
Ди Девлин, возлюбленная бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, впервые отреагировала после того, как в сети появились скандальные снимки бойца — на них спортсмен обнимает и целует незнакомую женщину на пляже во Флориде.
Несмотря на ситуацию, Ди публично поддержала Конора, поздравив его с днем рождения в Instagram. Она поделилась постом, в котором говорилось:
С днем рождения мужчину, который всегда заставляет Ди смеяться и развлекает её.
Также она выложила серию совместных снимков с Макгрегором, на которых пара выглядит счастливой и улыбающейся.
Похоже, Ди Девлин решила сохранить единство с отцом своих четырех детей, несмотря на новый виток слухов и критики вокруг поведения Конора.
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