Денис Седашов

Скандально известный боец ММА Конор Макгрегор попал в новую волну внимания СМИ после того, как его заметили на пляже в Форт-Лодердейле (Флорида, США) в компании загадочной брюнетки в бикини.

Как сообщают очевидцы, экс-чемпион UFC в двух дивизионах не стеснялся проявлений нежности: обнимал незнакомую женщину, клал руку ей на ногу и проводил время на глазах у отдыхающих.

Особенное возмущение ситуация вызвала из-за того, что Макгрегор с 2020 года обручен с Ди Девлин, с которой вместе уже 16 лет и воспитывает четверых детей. Ди неоднократно публично поддерживала Конора даже в самые сложные моменты — в частности, когда его обвиняли в серьезных преступлениях, среди которых сексуальное насилие и избиение.

На данный момент ни Макгрегор, ни его представители ситуацию не комментировали.

Макгрегор готов провести бой в Белом доме: «Для меня это честь!».