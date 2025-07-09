Денис Седашов

Пятикратного чемпиона UFC в полутяжелом и тяжелом весе, члена Зала славы Рэнди Кутюра госпитализировали с ожогами первой и второй степени после аварии, случившейся во время подготовки к его дебюту в гонках на хот-родах в Канзас-Сити. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, 61-летний Кутюр, известный под прозвищем Капитан Америка, кроме ожогов еще отравился дымом. Автомобиль был полностью уничтожен вследствие инцидента.

Сейчас Рэнди проходит реабилитацию в городском ожоговом центре, и его жизни ничего не угрожает. Причины аварии пока что не разглашаются.

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