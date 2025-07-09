Денис Седашов

22 ноября 2025 года в Дохе на арене ABHA состоится первый в истории Катара турнир UFC. Об этом официально сообщила пресс-служба промоушена.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что организация длительное время работала над выходом на катарский рынок:

Мы побывали почти везде. В Абу-Даби мы уже давно, и настало время расширяться. Катар — это то, над чем мы работали несколько лет, и наконец смогли реализовать задумку. UFC давно является частью спортивной жизни Абу-Даби. Я уверен, что Катар следил за этим, видел успехи Абу-Даби, а также Саудовской Аравии и Азербайджана. Я давно хотел приехать в Катар и с нетерпением жду этого события. Дейна Уайт

UFC is coming to Doha!



A milestone event made possible through the strategic partnership between UFC and Visit Qatar.



Register your interest NOW! 🔗 Link in Bio!#UFCQatar @VisitQatar @QatarCalendar



UFC



… pic.twitter.com/p5eoLRfDSG — UFC (@ufc) July 9, 2025

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