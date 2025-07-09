UFC анонсировала первый турнир в Катаре: названы дата и локация
Это дебютное мероприятие промоушена в истории страны
32 минуты назад
22 ноября 2025 года в Дохе на арене ABHA состоится первый в истории Катара турнир UFC. Об этом официально сообщила пресс-служба промоушена.
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что организация длительное время работала над выходом на катарский рынок:
Мы побывали почти везде. В Абу-Даби мы уже давно, и настало время расширяться. Катар — это то, над чем мы работали несколько лет, и наконец смогли реализовать задумку. UFC давно является частью спортивной жизни Абу-Даби. Я уверен, что Катар следил за этим, видел успехи Абу-Даби, а также Саудовской Аравии и Азербайджана. Я давно хотел приехать в Катар и с нетерпением жду этого события.
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