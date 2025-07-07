Денис Седашов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс снова оказался в центре внимания, несмотря на заявление о завершении карьеры. В соцсети Twitter 37-летний американец опубликовал провокационное сообщение:

Может, подраться у Белого дома? Джон Джонс

Напомним, Джонс дебютировал в UFC еще в 2008 году и за это время завоевал репутацию одного из самых выдающихся бойцов в истории MMA.

Трамп анонсировал титульный бой UFC на территории Белого дома.