Денис Седашов

Президент UFC Дэйна Уайт поделился в комментарии ESPN MMA амбициозными планами относительно возможного проведения турнира UFC в Белом доме.

По его словам, на это событие претендуют лучшие бойцы промоушена, а сам ивент может стать самым громким в истории.

Все хотят выступить на этом турнире — и это прекрасно. Для боев в Белом доме мы соберем лучший кард за всю историю. Представьте, что я сделаю для этого шоу. А теперь представьте, что сделает Дональд Трамп. Дейна Уайт

Он сравнил потенциальный турнир с громким событием UFC в Сфере в Лас-Вегасе, добавив, что на этот раз масштабы будут еще больше:

Это будет как турнир в «Сфере», но на стероидах. Ничего подобного больше не будет. Дейна Уайт

Ранее Дэйна Уайт отреагировал на предложение Дональда Трампа провести турнир на территории Белого дома.