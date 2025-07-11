«Это было бы невероятное шоу». Дэйна Уайт отреагировал на слова Трампа о возможном турнире UFC в Белом доме
Глава промоушена мечтает о бое Аспиналла с Джонсом и допускает возвращение Макгрегора
около 1 часа назад
Президент UFC Дейна Уайт в эфире подкаста FULL SEND PODCAST на YouTube прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа относительно возможного проведения боев UFC в Белом доме.
Независимо от состава участников, это было бы невероятное шоу. Лично я мечтал бы увидеть в главном поединке Тома Аспиналла против Джона Джонса. А вдруг вернется Конор Макгрегор? Это вполне возможно.
Дейна Уайт поддержал идею боя UFC в Белом доме.