Канада ввела санкции против бывших руководителей российских спортивных федераций
В новый список вошли 44 человека
около 1 часа назад
Канада опубликовала обновленный список российских граждан и связанных с Россией лиц, против которых введены санкции.
Всего в новый санкционный список вошли 44 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.
Среди них бывшая главная тренер сборной России по художественной гимнастике и экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Также санкции были введены против президента Российского футбольного союза (РФС), председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова и бывшего руководителя Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимира Лисина.
12 февраля Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. 76-летняя Винер возглавляла сборную России с 2001 года.
Напомним, что Украина ввела против нее санкции в октябре 2022 года.
Ранее МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян под нейтральным флагом.
Поделиться