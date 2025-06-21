Владимир Кириченко

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что ОКР подаст в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если санкции против российского спорта не будут сняты после вступления в должность Кирсти Ковентри.

Уточняется, что соответствующие иски уже подготовлены, сообщают рашистские СМИ.

Отметим, что Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она должна сменить на посту главы организации Томаса Баха 23 июня.

Напомним, МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что спортсмены из России не допущены к отбору на Олимпийские игры-2026.