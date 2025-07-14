Денис Седашов

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США) опубликовал официальное расписание соревнований на своем сайте.

Соревнования начнутся еще до церемонии открытия. В этот день стартуют квалификации по хоккею на траве, баскетболу, регби-7, гандболу, крикету, водному поло и футболу.

Церемония открытия Олимпийских игр запланирована на 14 июля (по киевскому времени), а завершится главное спортивное событие четырехлетия 30 июля.

Глава МОК сделала первое заявление о допуске россиян до турниров.