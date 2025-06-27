Глава МОК сделала первое заявление о допуске россиян к турнирам
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около 1 часа назад
Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри впервые ответила на вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры.
Цитирует Ковентри пресс-служба МОК.
«Мы не говорили об этом на этом исполкоме, но мы будем обсуждать это в будущем, у нас исполком в сентябре и немного позже в декабре, этот вопрос будет на повестке дня».
Напомним, Ковентри вступила в должность президента МОК в понедельник, 23 июня. Ранее сообщалось, что она может выразить свою позицию по допуску россиян на турниры на пресс-конференции после заседания исполкома организации сегодня, 26 июня.
Накануне МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян под нейтральным флагом.
Ранее стало известно, что Олимпийский комитет России подаст в суд на МОК, если санкции против страны не будут сняты.