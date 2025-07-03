Владимир Кириченко

В Международном олимпийском комитете (МОК) на своем официальном сайте заявили, что они не имеют четких дедлайнов и требований для допуска российских фигуристов на международные турниры.

«Мы, безусловно, будем учитывать в том числе и внешние факторы происходящего. Окончательное решение может быть принято до конца года, конкретные сроки сейчас назвать нельзя по ряду причин».

Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.

Российские фигуристы не принимают участие в международных стартах из-за войны в Украине с 2022 года. При этом двое представителей одиночного катания, а именно: Аделия Петросян и Петр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине. Однако ни одному из представителей парных видов не одобрили заявки на нейтральный статус.

Ранее президент МОК сделала первое заявление о допуске россиян к турнирам.