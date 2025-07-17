Матвей Бедный сохранил должность министра спорта Украины в новом правительстве
Эту должность он занимает с сентября 2024 года
около 2 часов назад
После формирования нового состава Кабинета министров Украины должность министра молодежи и спорта сохранил Матвей Бедный.
Новой главой правительства стала Юлия Свириденко, которая сменила на посту премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Матвей Бедный официально возглавил Министерство молодежи и спорта Украины 5 сентября 2024 года. До назначения он более девяти месяцев выполнял обязанности министра — с 9 ноября 2023 года.
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