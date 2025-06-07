Онофрийчук: «Быть чемпионкой Европы — это большая честь, ведь я представляю Украину, которая сейчас страдает от войны»

Украинка посвятила свою победу стране

около 14 часов назад

Таїсія Онофрійчук
Фото: Мария Музиченко
Денис Седашов

Денис Седашов

17-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук эмоционально прокомментировала свою победу в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Для меня быть чемпионкой Европы — это большая честь, ведь я представляю Украину, которая сейчас страдает от войны. Сейчас страна переживает сильные обстрелы в многих городах — это очень тяжело. Но я смогла справиться и счастлива, что принесла нашей стране победу.

Таясия Онофрийчук

Таисия рассказала, что своё выступление в многоборье начала с обруча и сумела сохранить спокойствие на протяжении всех четырёх видов. 

Это мой первый год после юниорского уровня, и он был очень сложным. Но я верю, что это только начало. Буду продолжать работать и совершенствовать свои программы.

Таисия Онофрийчук

Онофрийчук — первая украинская чемпионка Европы в многоборье в XXI веке.

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