Онофрийчук: «Быть чемпионкой Европы — это большая честь, ведь я представляю Украину, которая сейчас страдает от войны»
Украинка посвятила свою победу стране
около 14 часов назад
17-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук эмоционально прокомментировала свою победу в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
Для меня быть чемпионкой Европы — это большая честь, ведь я представляю Украину, которая сейчас страдает от войны. Сейчас страна переживает сильные обстрелы в многих городах — это очень тяжело. Но я смогла справиться и счастлива, что принесла нашей стране победу.
Таисия рассказала, что своё выступление в многоборье начала с обруча и сумела сохранить спокойствие на протяжении всех четырёх видов.
Это мой первый год после юниорского уровня, и он был очень сложным. Но я верю, что это только начало. Буду продолжать работать и совершенствовать свои программы.
Онофрийчук — первая украинская чемпионка Европы в многоборье в XXI веке.