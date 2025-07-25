Владимир Кириченко

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских яхтсменов к международным стартам под нейтральным флагом. Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию парусного спорта (ВФПС).

«Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов, персонала спортсменов и судей в парусном спорте. После обсуждения на заседании совета в мае 2025 года вопрос политики нейтралитета был отложен до заседания совета в июле. Это решение должно быть принято советом, что соответствует ранее утвержденной процедуре сложного вопроса временных санкций в отношении участия российских и белорусских спортсменов в парусном спорте. На заседании 30 июня 2025 года правление тщательно рассмотрело замечания и предложения российских и белорусских национальных федераций парусного спорта и предложило в соответствии с текущими рекомендациями МОК разрешить российским и белорусским спортсменам, персоналу спортсменов и судьям участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе».

В федерации уточнили, что эта политика касается всех владельцев российских и белорусских паспортов, включая лиц младше 18 лет. Те, кто получил отказ в предоставлении нейтрального статуса, имеют право обжаловать это решение в дисциплинарном трибунале World Sailing, а затем и в Спортивном арбитражном суде.

Ранее в МОК ответили, существуют ли четкие дедлайны для допуска российских спортсменов.