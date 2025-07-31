Овчинников вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта
Украинец показал 11-й результат в квалификации
около 4 часов назад
Максим Овчинников / Фото - Facebook
Украинский пловец Максим Овчинников вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 м брассом.
22-летний украинец показал 11-й результат в квалификации с результатом 2.11,07 мин.
Полуфинальный заплыв состоится сегодня, 31 июля, в 14.00.
Напомним, американка Кэтлин Ледеки завоевала 22-ю золотую медаль на чемпионатах мира, что сделало её самой титулованной спортсменкой в истории турнира.