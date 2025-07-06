Алькарас обыграл Рублева и пробился в четвертьфинал Уимблдона-2025
Испанец продолжает защиту титула
9 минут назад
Фото: Getty Images
Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) вышел в четвертьфинал Wimbledon 2025, победив в четвертом раунде россиянина Андрея Рублёва (14 ATP) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 6:4.
Матч длился 2 часа 42 минуты. Алькарас выполнил 21 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 возможных. Рублёв оформил 6 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и воспользовался лишь одним шансом на брейк из четырех.
В четвертьфинале испанец встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.
Фриц за 41 минуту оформил выход в 1/4 финала Wimbledon.