Денис Седашов

Американский теннисист Тейлор Фриц (5 ATP) вышел в четвертьфинал Wimbledon 2025. В матче четвертого раунда он уверенно лидировал в поединке против австралийца Джордана Томпсона (44 ATP), который снялся с игры из-за травмы во втором сете — 6:1, 3:0.

Матч длился всего 41 минуту. За это время Фриц выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-поинтов. Томпсон, в свою очередь, сделал один эйс, одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Фриц встретится с представителем России Кареном Хачановым.

Джокович стал третьим игроком в истории, который достиг 100 побед на Wimbledon.