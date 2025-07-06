Джокович стал третьим игроком в истории, который одержал 100 побед на Уимблдоне.
Такими достижениями могли похвастаться только легендарный швейцарец и Навратилова
около 1 часа назад
24-кратный чемпион турниров Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович стал третьим игроком, который добился 100 побед на Wimbledon.
Ранее таким достижением могли похвастаться швейцарец Роджер Федерер и американка Мартина Навратилова.
В третьем круге Wimbledon-2025 Джокович обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича (АТР, 49) со счетом 6:3, 6:0, 6:4. В следующем круге серб сыграет с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минауром, который ранее был сильнее датчанина Аугуста Хольмгрена.
Действующим чемпионом Wimbledon в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас.
Напомним, Алькарас обыграл Штруффа и вышел в 1/8 финала Wimbledon-2025.