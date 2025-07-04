Алькарас обыграл Штруффа и вышел в 1/8 финала Wimbledon-2025
Испанец одержал победу в четырех сетах
около 2 часов назад
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пробился в 1/8 финала Wimbledon-2025.
В матче третьего круга испанский теннисист в четырех сетах обыграл немца Яна-Леннард Штруффа, который в настоящее время занимает 125-е место в рейтинге ATP – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Поединок между Карлосом Алькарасом и Яном-Леннардом Штруффом длился 2 часа 24 минуты. Испанец выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из двенадцати брейк-пойнтов.
В свою очередь, немецкий теннисист подал 13 раз навылет, сделал десять двойных ошибок и воспользовался двумя брейк-пойнтами из пяти возможных.
В следующем раунде Алькарас встретится с 14-й ракеткой мира Андреем Рублёвым.
Фриц выиграл на Wimbledon-2025 второй пятисетовик за три дня.
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