Поединок между Карлосом Алькарасом и Яном-Леннардом Штруффом длился 2 часа 24 минуты. Испанец выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из двенадцати брейк-пойнтов.

В свою очередь, немецкий теннисист подал 13 раз навылет, сделал десять двойных ошибок и воспользовался двумя брейк-пойнтами из пяти возможных.