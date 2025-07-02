Денис Седашов

Вторая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас во втором круге Wimbledon победил британца Оливера Тарвета (733 АТР) — 6:1, 6:4, 6:4.

Матч между Карлосом Алькарасом и Оливером Тарветом длился 2 часа 17 минут. За это время испанец выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из десяти брейк-пойнтов. В свою очередь, Тарвет сделал один эйс, одну двойную ошибку и сделал два брейка из одиннадцати.

Следующим соперником Карлоса Алькараса на Wimbledon станет победитель матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссемом (25 АТР) и немцем Яном-Леннардом Штруффом (125 АТР).

Алькарас на Wimbledon-2025 установил очередной исторический рекорд.