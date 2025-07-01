Алькарас на Wimbledon-2025 установил очередной исторический рекорд
Титулованный испанец Лейвера и Беккера
около 2 часов назад
Пятикратный чемпион турниров Большого шлема, вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас установил историческое достижение благодаря победе на старте Wimbledon-2025.
Для Алькараса эта победа – 30-я на траве. Карлосу понадобилось 33 матча, чтобы достичь такого результата. В Открытой эре (с 1968 года) еще никому не удавалось победить в 30 матчах на траве, сыграв лишь 33, сообщает Opta Ace.
Теннисисты, которые быстрее всего добились 30 побед на траве на уровне ATP (Открытая эра):
Карлос Алькарас (Испания) – 33 матча;
Род Лейвер (Австралия) – 32 матча;
Тони Рош (Австралия) – 32 матча;
Борис Беккер (Германия) – 35 матчей;
Джон Макинрой (США) – 35 матчей.
Напомним, Алькарас в первом круге Wimbledon-2025 победил Фабио Фоньини (ATP, 138) 7:5, 6:7 (5), 7:5, 2:6, 6:1.
Поделиться