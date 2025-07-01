Владимир Кириченко

Пятикратный чемпион турниров Большого шлема, вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас установил историческое достижение благодаря победе на старте Wimbledon-2025.

Для Алькараса эта победа – 30-я на траве. Карлосу понадобилось 33 матча, чтобы достичь такого результата. В Открытой эре (с 1968 года) еще никому не удавалось победить в 30 матчах на траве, сыграв лишь 33, сообщает Opta Ace.

Теннисисты, которые быстрее всего добились 30 побед на траве на уровне ATP (Открытая эра):

Карлос Алькарас (Испания) – 33 матча;

Род Лейвер (Австралия) – 32 матча;

Тони Рош (Австралия) – 32 матча;

Борис Беккер (Германия) – 35 матчей;

Джон Макинрой (США) – 35 матчей.

Напомним, Алькарас в первом круге Wimbledon-2025 победил Фабио Фоньини (ATP, 138) 7:5, 6:7 (5), 7:5, 2:6, 6:1.