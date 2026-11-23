Владимир Кириченко

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP.

В финале Карлос со счетом 6:2, 7:6(7) обыграл первую ракетку мира немца Александра Зверева.

Алькарас прошел всю турнирную дистанцию без единого поражения – пять побед в пяти матчах. За это он заработал максимальные призовые, предусмотренные турниром – 5,171 миллиона долларов.

Это абсолютный рекорд призовых за один турнир в истории мужского тура ATP: предыдущий принадлежал итальянцу Яннику Синнеру, который в прошлом году получил 5,071 млн долларов, тоже на ATP Finals.

Одновременно рекорд Алькараса касается именно мужского тенниса, так как в женском туре больше за один турнир получала чемпионка Итогового турнира WTA-2025 Елена Рыбакина – 5,23 миллиона долларов.

Алькарас поднялся на пятое место в рейтинге лидеров мужского тенниса по сумме карьерных призовых, опередив Янника Синнера. Испанец уступает лишь «Большой тройке» и действующему лидеру рейтинга ATP Александру Звереву.

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