Денис Седашов

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал первым финалистом Итогового турнира ATP 2026 года. В полуфинальном противостоянии он одержал победу над четвертым номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном.

Встреча длилась два часа одну минуту. Уступив в первой партии, испанский теннисист смог переломить ход игры во втором сете, а судьба путевки в финал решилась на тайбрейке решающей партии, где Алькарас не оставил сопернику никаких шансов — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

За время поединка Карлос выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. В активе Шелтона 14 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Определились полуфинальные пары Итогового турнира ATP 2026.