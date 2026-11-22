Денис Седашов

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Итогового турнира ATP 2026 года. В решающем матче он в двух сетах одолел первого номера мирового рейтинга немца Александра Зверева — 6:2, 7:6 (9:7).

Финальное противостояние длилось 2 часа 2 минуты. За это время испанец выполнил семь подач навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. В активе Зверева четыре эйса, одна двойная ошибка и два использованных брейк-пойнта из пяти.

Для Карлоса Алькараса этот трофей Итогового турнира ATP стал первым в профессиональной карьере.

Зверев вышел в финал Итогового турнира ATP 2026.