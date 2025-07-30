Владимир Кириченко

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 ATP) проводит свою 100-ю неделю в топ-2 рейтинга ATP. Об этом сообщает tennis.com.

В 22 года Алькарас стал вторым самым молодым игроком в истории ATP, который проводит 100 недель в топ-2 рейтинга. Из них 36 недель он возглавлял рейтинг, а 64 – находился на второй строчке.

Первым был другой испанец – Рафаэль Надаль, который достиг этой отметки в 21 год.

Бьорн Борг был на полторы недели старше Алькараса, когда преодолел этот рубеж.

Напомним, Алькарас прервал свою 20-матчевую победную серию на Wimbledon.