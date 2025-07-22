Алькарас — об борьбе со стрессом: «Все решается в голове»
Психологическая устойчивость — ключ к успеху в спорте
30 минут назад
Пятикратный чемпион турниров Grand Slam Карлос Алькарас (2 АТР) поделился опытом сотрудничества с ментальным тренером, которая помогает ему справляться со стрессом на корте. Слова приводит La Gazzetta dello Sport.
Я уже около пяти лет работаю с психологом — и это действительно помогает. Раньше были моменты, когда меня переполняли негативные мысли. Но она научила, как с ними бороться, как лучше контролировать себя во время напряженных матчей.
Теннисист добавил, что большую роль играет и собственный настрой перед матчами:
Все в голове. Но важно не только иметь психолога, а и самому правильно подходить к поединку — как физически, так и эмоционально.
Просят отказаться от $1,5 млн. Алькарасу советуют не ехать на турнир в Торонто.
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