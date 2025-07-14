Олег Шумейко

Вторая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас высказался о поражении в финале Wimbledon. Слова испанца приводит btu.org.ua:

Всегда неприятно проигрывать, но проигрывать в финале - еще тяжелее. Но в целом я очень горжусь тем, что сделал за эти четыре недели травяного сезона здесь, в Лондоне. Я покидаю Wimbledon с высоко поднятой головой. Знаю, что сделал все, что мог. Просто сегодня играл против соперника, который показал невероятный теннис. Поэтому, да, немного грустно из-за поражения, но в то же время я ухожу с корта с гордостью.

Сложилось впечатление, что сегодня подача не была вашим козырем.

Действительно, сегодня было непросто. У меня был низкий процент первой подачи. А когда играешь против игрока, у которого прием – сильная сторона, как у Янника, то, конечно, хотелось бы, чтобы этот элемент работал лучше. Но из-за нервов, из-за всего в целом, было сложно подавать лучше. Это то, над чем нужно однозначно работать.

После поражения в финале Олимпиады прошлого года вам было трудно оправиться. Что изменилось теперь? Что вы извлекли из того опыта, что помогает сегодня?

Это совсем другое. Тогда, после Олимпиады, я был в эмоционально очень тяжелом состоянии. Было очень сложно принять то поражение. Но за этот год я прошел через много ситуаций, которые меня научили. Теперь я совсем по-другому реагирую на это в эмоциональном плане. Я уже не раз говорил: я пытаюсь принимать все, что происходит, таким, каким оно есть.

Я проиграл финал турнира Grand Slam, да. Но в то же время я горжусь тем, что был в этом финале. Я стараюсь сохранять в голове позитив, а плохое – отпускать. Я думаю не о том, что проиграл, а о том, что играл в финале. Поэтому сейчас я не расстроен. Я счастлив. Улыбаюсь, потому что осознаю, насколько это был важный момент.

Сколько призовых получили Синнер и Алькарас.