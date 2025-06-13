Денис Седашов

22-летний испанец Карлос Алькарас (ATP 2), который недавно одержал победу на Roland Garros 2025, получит значительную сумму призовых, хотя и потеряет большую часть из-за налогов во Франции.

В финале Алькарас победил итальянца Янника Синнера (ATP 1) в эпическом матче, который длился 5 часов и 29 минут. Поединок завершился со счётом 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6. Эта победа принесла ему £2,13 млн призовых, что эквивалентно примерно $2,7 млн.

Однако, согласно французскому законодательству, призовые должны облагаться налогом в стране проведения турнира. Местная ставка для таких доходов — 30%, так что Алькарас заплатит примерно £639 тысяч (около $810 тыс.) в виде налогов французскому правительству.

После вычета налогов Алькарас получит около £1,49 млн или $1,89 млн. При этом повторного налогообложения в Испании он избежит.

Алькарас — самый молодой теннисист после Надаля, который дважды подряд выиграл Roland Garros.