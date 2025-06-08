Олег Шумейко

Карлос Алькарас (ATP, 2) в финале Roland Garros победил первую ракетку мира Янника Синнера 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2).

Испанец проигрывал по ходу матча 0:2 по сетам, а также отыграл 3 чемпионшип-поинта в четвертой партии, но все же сумел затянуть матч в пятую партию, из которой вышел победителем.

Матч длился невероятные пять часов и 29 минут – это самый продолжительный финал мужского одиночного разряда в Париже в Открытую эру.

Испанец стал лишь третьим теннисистом в Открытую эру, который выиграл турнир Большого шлема после того, как спас матчболы. До этого это удавалось лишь Гастону Гаудио (Ролан Гаррос-2004) и Новаку Джоковичу (Уимблдон-2019).

Это пятый титул «Шлема» для Алькараса и второй на Ролан Гаррос. В 22 года он уже имеет два титула в Париже, два на Уимблдоне и один на US Open.

Алькарас – третий самый молодой теннисист в истории, который выиграл пять турниров Большого шлема в одиночном разряде, после Бьорна Борга (21) и Рафаэля Надаля (22).

Напомним, что Коко Гофф стала триумфатором Roland Garros.