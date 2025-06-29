В течение 2003–2023 годов мировой теннис принадлежал трём легендам: Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу. Вместе они завоевали 66 из 81 титула Большого шлема. Но теперь, когда Федерер завершил карьеру в 2022 году, а Надаль – в 2024 году, на горизонте появились новые звёзды. Это – Янник Синнер и Карлос Алькарас, которые уже имеют за плечами шесть подряд титулов Grand Slam и восемь в целом.

Главные фавориты Уимблдона-2025

Перед стартом турнира именно Алькарас (коэффициент +145) и Синнер (+175) являются основными претендентами на титул. Они только что провели исторический финал Ролан Гаррос, который длился пять сетов, и теперь готовятся к новым свершениям.

Алькарас имеет шанс выиграть Уимблдон третий раз подряд – такого успеха последний раз добивались Джокович (2018–2022) и Федерер (2003–2007).

Кто возглавляет рейтинг заработков?

Несмотря на молодой возраст (обоим ещё нет 24 лет), Алькарас и Синнер уже в топ-10 по призовым. Алькарас – седьмой с $45,3 млн, Синнер – девятый с $41,5 млн. Однако до Джоковича, который лидирует с $187,9 млн, ещё далеко.

Для полной гегемонии им необходима стабильность и долгосрочное доминирование, подобное тому, что демонстрировала «большая тройка» на протяжении двух десятилетий.

Уимблдон-2025: рекорды, амбиции и новый вызов

В этом году чемпион Уимблдона получит рекордные $4,1 млн – в пять раз больше, чем Федерер в 2003 году. Даже с учётом инфляции – это втрое больше. Этот факт лишь подтверждает рост коммерческой ценности тенниса.

Синнер и Алькарас – не просто таланты. Они – лица новой эпохи, которую ожидали все поклонники тенниса. Их победы – это не случайность, а результат работы, амбиций и мастерства.

После двух десятилетий доминирования Джоковича, Федерера и Надаля теннис получает новых героев. Синнер и Алькарас готовы не только побеждать, но и творить историю. Состоится ли окончательная смена поколений в Лондоне – узнаем совсем скоро.