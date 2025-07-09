Денис Седашов

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 35) пробилась в полуфинал Wimbledon-2025, выиграв у седьмой ракетки мира мирры андреевой из России в двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Матч длился 2 часа 6 минут. За это время Бенчич сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. андреева подала шесть эйсов, трижды ошиблась на подаче и также использовала один шанс на брейк из четырех.

В полуфинале Wimbledon-2025 Белинда Бенчич сыграет против Иги Швёнтек, которая уверенно победила людмилу самсонову.