Определились все пары женских четвертьфиналов Wimbledon-2025
Имена восьми сильнейших теннисисток турнира уже известны
36 минут назад
Фото: Getty Images
На Wimbledon-2025 завершились все матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде, поэтому стали известны все четвертьфинальные пары турнира.
В борьбе за полуфинал сойдутся:
Лаура Зигемунд (Германия) — арина соболенко
Аманда Анисимова (США) — анастасия павлюченкова
Белинда Бенчич (Швейцария) — мирра андреева
Ига Швентек (Польша) — людмила самсонова
Швентек пробилась в четвертьфинал Wimbledon-2025.
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