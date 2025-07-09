Денис Седашов

Четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек пробилась в полуфинал Wimbledon-2025, одержав уверенную победу над представительницей россии людмилой самсоновой (WTA 19). Матч длился 1 час 48 минут и завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу польской теннисистки.

В течение поединка Швёнтек сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-поинтов. Самсонова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала лишь 2 из 10 шансов на брейк.

Определились все пары женских четвертьфиналов Wimbledon-2025.