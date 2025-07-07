Денис Седашов

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (35 WTA) продолжает успешное выступление на Wimbledon-2025. В матче четвертого круга она обыграла россиянку Екатерину Александрову (17 WTA) 7:6 (7:4), 6:4.

Поединок длился почти два часа. Бенчич сделала 1 эйс, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Александрова ответила тремя эйсами, но при этом совершила 5 двойных ошибок и использовала лишь 3 из 11 шансов на брейк.

В четвертьфинале швейцарка встретится с победительницей матча между Миррой Андреевой (Россия) и Эммой Наварро (США).

Людмила Киченок не смогла пробиться в четвертьфинал Wimbledon.